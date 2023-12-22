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На 5-м Предпортовом проезде подросток напал с ножом на отца
Сегодня, 15:15
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На 5-м Предпортовом проезде подросток напал с ножом на отца

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Инцидент произошел 1 января в квартире на 5-м Предпортовом проезде.

В ночь на 1 января подросток напал с ножом на отца. Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для 16-летнего петербуржца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел около четырех часов утра в квартире на 5-м Предпортовом проезде. Молодой человек поссорился с отцом и ударил его ножом в голову и туловище. 

Пострадавшего доставили в больницу. Мужчина скончался в стационаре. 

На юношу завели уголовное дело. Школьник признал вину частично. Следствие настаивало на заключении под стражу подозреваемого. Однако суд избрал меру в виде домашнего ареста до 29 февраля.

Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.tv

Теги: полиция, убил отца, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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