На улице Пограничника Гарькавого в Новый год мужчины до смерти избили соседа из-за замечания

По горячим следам полицейские задержали группу молодых людей – им от 17 до 25 лет.

Драка со смертельным исходом произошла в ночь на 1 января в Красносельском районе Петербурга. Возле одного из домов по улице Пограничника Гарькавого неизвестные избивали жителей дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На место случившегося прибыли стражи порядка. Они нашли избитых мужчин: 58-летний пенсионер и его 27-летний сын. Для пострадавших вызвали скорую помощь.

По дороге в больницу умер отец семейства. Его сын находится в состоянии средней степени тяжести.

По горячим следам полицейские задержали группу молодых людей – им от 17 до 25 лет. По предварительным данным, они избили горожан за то, что те сделали им замечание по поводу очень громкой музыки.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv