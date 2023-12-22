Из России выдворяют задержанных в Новый год иностранцев

В Новый год стражи порядка задержали в Петербурге около трех тыс. мигрантов. Их проверяли на соблюдение миграционного законодательства. После рейда 40 иностранцев выдворяют из России. Об этом сообщили в Объединенной пресс-лужбе судов города.
1 января виновными признали 27 человек, еще 13 человек признали виновными на следующий день. Также мигрантам-нарушителям назначили штрафы.
Двум фигурантам из всех назначен только штраф. В отношении еще двух человек производство прекращено за отсутствием состава.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Ранее на Piter.tv: полиция ликвидировала канал нелегальной миграции в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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