Из России выдворяют задержанных в Новый год иностранцев

В праздничную ночь в отделения полиции доставили более трех тыс. мигрантов.

В Новый год стражи порядка задержали в Петербурге около трех тыс. мигрантов. Их проверяли на соблюдение миграционного законодательства. После рейда 40 иностранцев выдворяют из России. Об этом сообщили в Объединенной пресс-лужбе судов города.

1 января виновными признали 27 человек, еще 13 человек признали виновными на следующий день. Также мигрантам-нарушителям назначили штрафы.

Двум фигурантам из всех назначен только штраф. В отношении еще двух человек производство прекращено за отсутствием состава. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее на Piter.tv: полиция ликвидировала канал нелегальной миграции в Петербурге.

Фото: Piter.tv