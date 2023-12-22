  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из России выдворяют задержанных в Новый год иностранцев
Сегодня, 10:01
54
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Из России выдворяют задержанных в Новый год иностранцев

0 0

В праздничную ночь в отделения полиции доставили более трех тыс. мигрантов.

В Новый год стражи порядка задержали в Петербурге около трех тыс. мигрантов. Их проверяли на соблюдение миграционного законодательства. После рейда 40 иностранцев выдворяют из России. Об этом сообщили в Объединенной пресс-лужбе судов города.

1 января виновными признали 27 человек, еще 13 человек признали виновными на следующий день. Также мигрантам-нарушителям назначили штрафы. 

Двум фигурантам из всех назначен только штраф. В отношении еще двух человек производство прекращено за отсутствием состава.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее на Piter.tv: полиция ликвидировала канал нелегальной миграции в Петербурге.

Фото: Piter.tv

 

Теги: выдворение мигрантов из страны, иностранцы, мигранты, новый год
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии