На Измайловском проспекте столкнулись фургон и полицейская машина

Судя по фото, его машина получила сильные повреждения правой части, у автозака отвалился левый фонарь.

Сегодня, 24 апреля, у дома № 16 по Измайловскому проспекту фургон "Хино" влетел в полицейскую машину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 11 часов утра. В машине находились только двое сотрудников правоохранительных органов. Один из них получил травму. Мужчина попал в больницу. Его госпитализировали в состоянии лёгкой степени тяжести. Информация о состоянии водителя фургона уточняется. Судя по фото, его машина получила сильные повреждения правой части, у автозака отвалился левый фонарь.

После ДТП началась проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Вася Сорока)