Суд арестовал петербурженку, которая хранила тело сожителя на балконе

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для 45-летней Ольги Воробьевой, обвиняемой в убийстве сожителя. Труп лежал на балконе комнаты коммунальной квартиры на проспекте Наставников более месяца.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, женщину отправили под стражу до 21 июня. Обвинение принято, женщина признала вину.

В своей версии событий Ольга рассказала о конфликте, возникшем между ней и сожителем 17 марта. В результате ссоры женщина ударила мужчину ножом в грудь. Позже, осознав произошедшее, она позвонила другу, а затем уехала. Тело мужчины было обнаружено арендодателем лишь спустя несколько дней. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ольге грозит лишение свободы от шести до пятнадцати лет.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга судился 3 года ради права приносить на концерты еду и воду.

Фото: Piter.TV