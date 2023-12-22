Житель Петербурга судился 3 года ради права приносить на концерты еду и воду

В 2021 году истец приехал на концерт Михаила Шуфутинского в БКЗ "Октябрьский". При входе в здание сотрудник службы безопасности указал, что нельзя проносить в зал бутылку питьевой воды, которая была у мужчины.

Житель Петербурга дошел до Верховного Суда РФ, чтобы побороться за возможность есть и пить на концертах. Об этом рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале 23 апреля.

В 2021 году истец приехал на концерт Михаила Шуфутинского в БКЗ "Октябрьский". При входе в здание сотрудник службы безопасности указал, что нельзя проносить в зал бутылку питьевой воды, которая была у мужчины. Правило закреплено в п. 5 раздела 3 Правил посещения "Октябрьского". Тогда петербуржец решил, что запрет противоречит положениям гражданского законодательства РФ и законодательства РФ в области защиты прав потребителей. Истец попросил суд о признании недействительным этого пункта правил посещения зала и взыскании морального вреда в 5 тыс. рублей.

Пушкинский районный суд сказал, что в силу ч. 3 ст. 434 ГК РФ покупка мужчиной билета на концерт в БКЗ "Октябрьский" признается безоговорочным принятием им всех условий оферты без каких-либо изъятий и ограничений, равносильна заключению письменного договора об оказании услуг. Приобретая входной билет, он подтвердил как факт заключения договора возмездного оказания услуг, так и свое согласие с правилами посещения зала.

В марте 2023 года суд истцу отказал. Тогда он пошел в Санкт-Петербургский городской суд, но и там не нашел поддержки – в сентябре решение районного суда оставили без изменений. Петербуржец не сдавался и отправился в кассацию, ему отказали. В январе 2024 года Третий кассационный суд оставил в силе решение районного и Санкт-Петербургского городского судов.

После этого мужчина оказался в Верховном Суде РФ. В марте этого года ему отказали в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании.

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Фото: Piter.TV