Актриса Марина Чернышова через суд вернулась на сцену "Левендаля"

Отмечается, что в 2021 году между актрисой и руководством театра возник конфликт, возникший "в связи с использованием созданными ею лично на свои денежные средства реквизитами к спектаклю "В гости к дедушке Крылову".

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел иск актрисы Марины Чернышовой к СПб ГБУК "Камерный Драматический Театр "Левендаль" о признании приказа об увольнении незаконным. Кроме того, артистка просила восстановить ее в учреждении, о выплате компенсации морального вреда и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 15 апреля.

Марина Чернышова указала, что работала в "Левендале" в должности артистки драмы. Приказом от 28 апреля 2023 года была уволена за прогул, что считает незаконным, поскольку "это спровоцировано личными мотивами и носит дискриминационный характер".

Кроме того, отмечается, что в 2021 году между актрисой и руководством театра возник конфликт, возникший "в связи с использованием созданными ею лично на свои денежные средства реквизитами к спектаклю "В гости к дедушке Крылову". Марина Чернышова не согласилась подарить их театру. После этого художественный руководитель учреждения перестал задействовать ее в спектаклях, а заведующий труппой предлагал уволиться по собственному желанию. В феврале 2022 года артистку сняли с последнего спектакля без издания соответствующих приказов.

Суд признал незаконным приказ о прекращении указанного трудового договора. Марину Чернышову восстановили в должности артистки "Левендаля" с 8 апреля 2023 года и взыскали с ответчика заработную плату в размере 388 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV