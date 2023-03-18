Ударивший топором полицейского петербуржец отправлен в СИЗО

Ему вменяют ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Кировский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который с топором напал на полицейского. Ему вменяют ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом 19 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, 18 июля фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле Ford Focus, припаркованном у дома 49 по бульвару Новаторов, ударил инспектора ДПС взвода №2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Кировскому району Петербурга рукой и топором в область головы. Действия мужчины пресекли сам потерпевший и его напарник – старший инспектор.

Петербуржца задержали в тот же день, тогда же ему предъявили обвинение. Мужчина отказался давать какие-либо показания. Срок меры – 17 сентября 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина в наркотическом опьянении ударил ножом в ногу полицейского.

Фото: Piter.TV