За сбитого лося под Петербургом водитель внедорожника заплатит 80 тыс. рублей

По акту о ДТП с участием дикого животного от 17 июня 2023 года, четырехлетний лось весом 300 килограммов погиб на месте.

Кировский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти к мужчине, который сбил лося, о взыскании денежных сумм. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Истец указал, что вечером 16 июня в прошлом году на 88-м километре автодороги "Петербург — Псков" в Лужском районе водитель внедорожника GREAT WALL HOWER наехал на лося. С него просили взыскать 80 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам РФ.

Ответчик явился в суд, против удовлетворения исковых требований возражал. По акту о ДТП с участием дикого животного от 17 июня 2023 года, четырехлетний лось весом 300 килограммов погиб на месте. Это обстоятельство подтверждается актом об уничтожении объектов животного мира и полученной из них продукции, актом ветеринарно-санитарного осмотра трупа, проведенного ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района".

Договор обязательного страхования на момент ДТП отсутствовал, поэтому ущерб, причиненный гибелью животного от столкновения с автомобилем под управлением ответчика, подлежит взысканию с последнего. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд взыскал с мужчины в счет возмещения материального ущерба 80 тыс. рублей, а также госпошлину в размере 2,6 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти водитель автомобиля "ВАЗ" насмерть сбил лося.

Фото: Piter.TV