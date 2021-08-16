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В Ленобласти водитель автомобиля "ВАЗ" насмерть сбил лося
Сегодня, 9:07
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В Ленобласти водитель автомобиля "ВАЗ" насмерть сбил лося

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В результате ДТП мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а животное погибло. 

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Волосовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 10 сентября 77-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ" и двигаясь со стороны деревни Новые Раглицы в сторону поселка Кикерино, сбил лося, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. 

В результате ДТП мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, а животное погибло. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на перегоне между станциями Чаща и Чолово электричка наехала на лося. Животное внезапно выбежало из лесополосы на железнодорожные пути перед близко идущим составом. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: авария с лосем, волосовский район ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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