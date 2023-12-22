В Волосовском районе с погоней задержан 16-летний водитель

Он управлял незарегистрированной машиной будучи не пристегнутым.

В деревне Ивановское Волосовского района 27 февраля сотрудники ДПС задержали с погоней водителя-подростка, который въехал в сугроб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ВАЗ для проверки документов попытались остановить у дома 2, однако водитель проигнорировал требования полицейских, увеличив скорость движения. Было организовано преследование, и у дома 32 в той же деревне лихач не справился с управлением и въехал в сугроб, после чего выскочил из машины и попытался скрыться в лесу. Его задержали.

За рулем "легковушки" оказался 16-летний первокурсник техникума. Он управлял незарегистрированной машиной будучи не пристегнутым. Кроме того, у юноши не обнаружили водительское удостоверение и полис ОСАГО.

По всем нарушениям правоохранители составили в отношении подростка ряд административных протоколов, после чего его передали законным представителям.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские привлекли к ответственности лихача с Дворцовой площади.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти