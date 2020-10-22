В Саратове полицейские устроили погоню за несовершеннолетним водителем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным следствия, инцидент произошел в Заводском районе. Водитель иномарки Opel проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться. В ходе погони лихач создавал угрозу другим участникам дорожного движения и чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.
К преследованию иномарки подключился второй экипаж ДПС. Оказавшись в тупике, водитель остановил машину и попытался убежать. Его задержали полицейские. За рулем иномарки находился 17-летний юноша. Его доставили в отдел полиции. В присутствии законного представителя в отношении задержанного составили четыре административных материала.
Видео: ГУ МВД России по Саратовской области
