В Саратове полицейские устроили погоню за несовершеннолетним водителем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, инцидент произошел в Заводском районе. Водитель иномарки Opel проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться. В ходе погони лихач создавал угрозу другим участникам дорожного движения и чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.

К преследованию иномарки подключился второй экипаж ДПС. Оказавшись в тупике, водитель остановил машину и попытался убежать. Его задержали полицейские. За рулем иномарки находился 17-летний юноша. Его доставили в отдел полиции. В присутствии законного представителя в отношении задержанного составили четыре административных материала.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области