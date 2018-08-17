Решается вопрос о привлечении родителей юноши к ответственности.

В Костромской области в результате полицейской погони задержан несовершеннолетний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, в Галисе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль "ВАЗ-2107", водитель которого попытался скрыться от патруля. В ходе погоде полицейские применили табельное оружие, произведя два предупредительных выстрела и один прицельный.

За рулем машины оказался 15-летний местный житель. Отмечается, что он незаконно приобрел автомобиль. Решается вопрос о привлечении родителей юноши к ответственности.

Видео: УМВД по Костромской области