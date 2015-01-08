С ними и их родителями провели беседы о правилах безопасности на железной дороге.

В Калининграде транспортной полицией задержаны двое 14-летних зацеперов. Об этом сообщили в прессс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, двое несовершеннолетних ехали на пригородном поезде Балтийск – Калининград, цепляясь за межвагонное пространство. Их заметили железнодорожные работники. Полиция задержала зацеперов и доставила обоих в подразделение полиции. С ними и их родителями провели беседы о правилах безопасности на железной дороге и последствиях подобных действий. Также в отношении родителей задержанных составлены административные протоколы.

Видео: УМВД по Калининградской области