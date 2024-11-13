В отношении 16-летнего задержанного был составлен ряд административных материалов.

В Марий Эл пресекли опасную поездку несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в ходе несения службы в поселке Красногорский сотрудники Госавтоинспекции заметили машину ВАЗ-2110 без государственных номеров. Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. В момент погони машина заглохла, и водитель вместе с пассажиром пытались убежать, но были задержаны.

За рулем автомобиля находился 16-летний юноша, пассажиром оказался его сверстник. Оба были доставлены в полицию. В присутствии родителей в отношении несовершеннолетнего автомобилиста был составлен ряд административных материалов.

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Видео: МВД по Республике Марий Эл