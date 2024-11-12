По данным следствия, в совершении кражи подозреваются двое уроженцев одной из республик Средней Азии.

В Мытищах раскрыли кражу имущества с площадки строящегося жилого комплекса. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в совершении кражи подозреваются двое уроженцев одной из республик Средней Азии. В ночное время злоумышленники де проникли на территорию строящегося жилого комплекса на улице Юбилейной, откуда похитили балансировочные клапаны, регуляторы давления, термоманометры и краны общей стоимостью свыше 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА