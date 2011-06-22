По его словам, группа подозреваемых лиц ходила вокруг автомобилей и светила в стекла.

В Ростовской области полицейский снял на видео угон машины и предотвратил его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, майор полиции случайно оказался свидетелем угона в ночное время. По его словам, группа подозреваемых лиц ходила вокруг автомобилей и светила в стекла. В итоге злоумышленники взломали дверь припаркованного "ВАЗ-2114" и попытались уехать.

Майор зафиксировал их действия на камеру телефона и предпринял меры для пресечения преступления. В настоящее время все участники преступления установлены, а автомобиль возвращен законному владельцу.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в серии краж.

Видео: ГУ МВД России по Ростовской области