В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около двух тысяч украденных вещей.

В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в серии краж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, отец и трое сыновей разработали криминальную схему, целью которой было хищение имущества граждан. Злоумышленники проникали в жилые и дачные дома, на земельные участки и территории строящихся объектов. После очередной кражи из частного дома трое мужчин были задержаны полицейскими.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около двух тысяч украденных вещей. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА