В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в серии краж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, отец и трое сыновей разработали криминальную схему, целью которой было хищение имущества граждан. Злоумышленники проникали в жилые и дачные дома, на земельные участки и территории строящихся объектов. После очередной кражи из частного дома трое мужчин были задержаны полицейскими.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около двух тысяч украденных вещей. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Люберцах полиция выявила 324 нарушителя миграционного законодательства.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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