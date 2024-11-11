В Люберцах полиция выявила 324 нарушителя миграционного законодательства

В отношении 51 мигранта было принято решение выдворении за пределы РФ.

В Люберцах за неделю полиция выявила 324 нарушителя миграционного законодательства. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

Правоохранители проверяли в рамках рейдов строительные и производственные объекты на территории городского округа. Выявленные нелегалы были доставлены в органы внутренних дел. По результатам проверок были обнаружены 276 нарушений правил въезда и пребывания на территории РФ, а также в незаконном осуществлении трудовой деятельности в стране.

Суд назначил всем приезжим гражданам наказание в виде штрафов. В отношении 51 мигранта было принято решение выдворении за пределы РФ.

Ранее мы сообщали, что в Хакасии задержали мужчин, похитивших 26 лошадей с вольных выпасов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА