Общая стоимость похищенных животных составила два миллиона рублей.

В Хакасии задержали мужчин, похитивших 26 лошадей с вольных выпасов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в полицию обратились двое фермеров с заявлениями о краже коней. Общая стоимость похищенных животных составила два миллиона рублей. Конокрады гнали животных по таежным тропам через горные перевалы на свои частные подворья в сельской местности Тывы.

После задержания выяснилось, что сообщники забили двух коней на мясо и продали его на местном рынке. Еще одного коня отдали в счет долга. Остальные лошади разбежались, сломав загон. Нескольких животных разыскали и вернули владельцу. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали одну из злоумышленниц, укравших у пенсионерки 4,2 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИАА