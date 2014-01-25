Отмечается, что ранее у нее была судимость.

В Москве задержали одну из злоумышленниц, укравших у пенсионерки 4,2 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 87-летней жительнице столицы позвонила якобы сотрудница государственного учреждения и сообщила о проведении в стране денежной реформы, в рамках которой необходимо обменять все имеющиеся наличные деньги на новые купюры. Спустя время в квартиру пенсионерки пришли две незнакомки. Пока одна отвлекала потерпевшую разговором, вторая похитила с дивана сумму, которую пенсионерка собиралась обменять.

Злоумышленницы скрылись с места, однако одна из них была задержана полицейскими. Отмечается, что ранее у нее была судимость. Возбуждено уголовное дело. Фигурантка заключена под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА