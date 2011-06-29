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В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

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По данным следствия, злоумышленники начали синтезировать запрещенные вещества в своем частном доме.

В Подмосковье задержали супругов, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в феврале 2024 года злоумышленники начали синтезировать запрещенные вещества в своем частном доме. В одной из комнат полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли шесть емкостей с кристаллическим веществом. Эксперты заявили, что в одной из них находился мефедрон общей массой более 500 граммов. Возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.

Ранее Путин заявил, что сотрудники МВД вписывают в историю ведомства славные традиции.

Видео: Минобороны России

Теги: задержание, наркотики, подмосковье, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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