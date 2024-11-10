Путин: сотрудники МВД вписывают в историю ведомства славные традиции

По словам президента, во все времена сотрудники МВД воспитывали новые поколения на традициях верности долгу.

Ссотрудники МВД России вписывают в историю ведомства славные традиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении к служащим и ветеранам ведомства с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, для которых служение народу стало делом жизни. По его словам, во все времена сотрудники МВД отличались мужеством и воспитывали новые поколения на традициях верности долгу.

В наши дни сотрудники органов внутренних дел вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что от укрепления флота РФ зависит реализация планов по Севморпути.

Видео: kremlin.ru