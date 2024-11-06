Путин: от укрепления флота РФ зависит реализация планов по Севморпути

От укрепления ледокольного флота РФ зависит реализация планов по Северному морскому пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Чукотка".
Глава государства напомнил о необходимости реализовать планы по обустройству арктических территорий и наращиванию грузопотока на трассах Севморпути. Он подчеркнул, что здесь у России амбициозные цели и работы впереди много.
Ранее Путин заявил, что Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами.
Видео: kremlin.ru
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