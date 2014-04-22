Путин: Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами

По его словам, сотрудничество должно строиться на принципах соблюдения международного права.

Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот.

Глава государства подчеркнул, что страна готова сотрудничать со всеми без исключения государствами. По его словам, сотрудничество должно строиться на принципах невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с главой МИД КНДР.

Видео: kremlin.ru