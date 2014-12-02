На перегоне между станциями Чаща и Чолово электричка сбила лося

Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял

Транспортными полицейскими проводится проверка по факту гибели дикого животного на перегоне между станциями Чаща и Чолово в Ленобласти. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В среду в восемь часов утра в дежурную линейного отдела на Витебском вокзале поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями Чаща и Чолово электропоезд наехал на лося.

Установлено, что животное внезапно выбежало из лесополосы на железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но это не помогло избежать столкновения. Животное погибло от ушибов, полученных при столкновении с поездом.

Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял.

В Петербурге и Ленобласти тем временем продолжается миграция лосей.

Фото: УТ МВД России по СЗФО