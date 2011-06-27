  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Миграция лосей в Петербурге и Ленобласти продолжается
Сегодня, 10:10
95
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Миграция лосей в Петербурге и Ленобласти продолжается

0 0

Годовалый лось – мощное животное, которое весит порядка 150-200 килограммов.

В Петербурге и Ленобласти продолжается миграция лосей, когда увеличивается количество случаев их выхода на проезжую часть. Период продлится до октября, сообщили в городском комитете по природопользованию. 

Осенняя миграция лосей обычно начинается в конце августа или начале сентября. Сейчас у лосей продолжается так называемый осенний гон – молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и ведут себя очень активно – выходят на территорию городской застройки, совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги.

Николай Ахматович, начальник отдела по охране животного мира комитета по природопользованию Петербурга 

Николай Ахматович напомнил, что годовалый лось – мощное животное, которое весит порядка 150-200 килограммов и достигает высоты в холке до 1,5 метров. Водителям стоит быть предельно внимательными, особенно в вечернее, ночное и утреннее время, когда видимость ограничена. 

При встрече с пострадавшим диким животным важно позвонить по телефону: 417-59-36, и рассказать о случившемся. 

Ранее мы рассказывали о том, что семейство лосей заметили в Павловском парке. 

Фото: pxhere 

Теги: комитет по природопользовaнию, миграция лосей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии