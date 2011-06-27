Миграция лосей в Петербурге и Ленобласти продолжается

Годовалый лось – мощное животное, которое весит порядка 150-200 килограммов.

В Петербурге и Ленобласти продолжается миграция лосей, когда увеличивается количество случаев их выхода на проезжую часть. Период продлится до октября, сообщили в городском комитете по природопользованию.

Осенняя миграция лосей обычно начинается в конце августа или начале сентября. Сейчас у лосей продолжается так называемый осенний гон – молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и ведут себя очень активно – выходят на территорию городской застройки, совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги. Николай Ахматович, начальник отдела по охране животного мира комитета по природопользованию Петербурга

Николай Ахматович напомнил, что годовалый лось – мощное животное, которое весит порядка 150-200 килограммов и достигает высоты в холке до 1,5 метров. Водителям стоит быть предельно внимательными, особенно в вечернее, ночное и утреннее время, когда видимость ограничена.

При встрече с пострадавшим диким животным важно позвонить по телефону: 417-59-36, и рассказать о случившемся.

Ранее мы рассказывали о том, что семейство лосей заметили в Павловском парке.

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