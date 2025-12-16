Берег Финского залива в Приморском районе очистили от мусора

Организаторы мероприятия также напомнили жителям и гостям города о важности личной ответственности за чистоту природы, призвав забирать мусор с собой после отдыха у воды.

В Приморском районе Петербурга прошла масштабная уборка прибрежной территории. Волонтеры, активисты и сотрудники местной администрации МО "Лахта-Ольгино" привели в порядок береговую линию Финского залива. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

В ходе работ было собрано большое количество бытового мусора и намывных отходов. К уборке присоединились и профильные специалисты. Расчёты мобильной экологической дежурной службы и аварийной службы ГКУ "Пиларн" занимались сбором опасных отходов, включая автомобильные покрышки, для их последующей профессиональной утилизации и обезвреживания.

Организаторы мероприятия также напомнили жителям и гостям города о важности личной ответственности за чистоту природы, призвав забирать мусор с собой после отдыха у воды.

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Фото: Telegram / ПриродоВеды