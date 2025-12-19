Лесопарковый пояс площадью 172 тыс. га намерены создать в Петербурге

Будущий зеленый пояс выполнит важные задачи: очищение воздуха, поддержание оптимального гидрорежима, обеспечение миграционных путей для дикой природы и предоставление горожанам комфортного пространства для отдыха.

Создание лесопарковой зоны вокруг Петербурга вступает в новую фазу своего развития. Проект предусматривает организацию зелёного пояса площадью 172 тысячи гектаров, который станет своеобразным защитником экологии региона, сообщил председатель Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

Одним из главных достоинств инициативы Соловейчик назвал юридически закреплённую охрану лесных угодий от строительства и уничтожения, сохранение природных ресурсов и благоприятные условия для реализации экопроектов, включая выращивание устойчивого растительного материала в питомниках.

В 2025 году реализация идеи приобрела дополнительный вес: необходимые материалы переданы в Правительство РФ для дальнейшего рассмотрения. Если инициатива получит одобрение федерального правительства, начнётся кадастровый учет и установление чётких границ зеленой зоны.

Идея окружающего мегаполис зелёного пояса активно применяется во многих мировых столицах: аналогичные решения успешно функционируют в Лондоне, Оттаве, Астане и ряде других городов

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик