Петербуржцам рассказали о графике работы экомобиля с 19 по 25 января

Получить консультацию по вопросам обращения с опасными отходами можно, позвонив в мобильную службу экологической охраны по номеру телефона: 417-59-36.

Комитет по природопользованию Петербурга опубликовал расписание экомобиля с 19 по 25 января.

Горожане смогут сдать следующие виды отходов:

– Ртутные лампочки и светодиоды;

– Термометры и другие устройства, содержащие ртуть;

– Отслужившие автомобильные покрышки;

– Батареи и аккумуляторные блоки;

– Старая бытовая техника, электроника, компьютеры и офисная аппаратура (за исключением крупногабаритных предметов);

– Использованное масло;

– Просроченные лекарства;

– Противогазы и элементы их конструкции;

– Истёкшие срок годности бытовые химикаты, лакокрасочная продукция.

Получить консультацию по вопросам обращения с опасными отходами можно, позвонив в мобильную службу экологической охраны по номеру телефона: 417-59-36.

Вся необходимая информация о графике поездок, местах расположения точек приема и перечень принимаемых видов отходов размещены на официальном сайте ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга вывезли более 773 тыс. кубометров снега за новогодние праздники.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга