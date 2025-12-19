Петербуржцам рассказали о графике работы экомобиля с 19 по 25 января

Комитет по природопользованию Петербурга опубликовал расписание экомобиля с 19 по 25 января.
Горожане смогут сдать следующие виды отходов:
– Ртутные лампочки и светодиоды;
– Термометры и другие устройства, содержащие ртуть;
– Отслужившие автомобильные покрышки;
– Батареи и аккумуляторные блоки;
– Старая бытовая техника, электроника, компьютеры и офисная аппаратура (за исключением крупногабаритных предметов);
– Использованное масло;
– Просроченные лекарства;
– Противогазы и элементы их конструкции;
– Истёкшие срок годности бытовые химикаты, лакокрасочная продукция.
Получить консультацию по вопросам обращения с опасными отходами можно, позвонив в мобильную службу экологической охраны по номеру телефона: 417-59-36.
Вся необходимая информация о графике поездок, местах расположения точек приема и перечень принимаемых видов отходов размещены на официальном сайте ведомства.
Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга вывезли более 773 тыс. кубометров снега за новогодние праздники.
Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга
