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Семейство лосей заметили в Павловском парке

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В Павловском парке под Петербургом заметили семейство лосей. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком" 8 июля.

Семейка лосей замечена на неспешной прогулке в Павловском парке.

Tg-канал "Петербург с огоньком"

Ранее биолог Павел Глазков сообщил, что в конце июня молодые лоси начали тренироваться для будущих поединков. Осенью они впервые примут участие в турнирах за право на спаривание.

Период гона в Ленобласти стартует в конце августа. Водителям стоит быть внимательными и осторожными на дорогах в ночное и рассветное время.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: лоси в ленобласти, лоси в петербурге, павловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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