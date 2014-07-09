Семейство лосей заметили в Павловском парке

В Павловском парке под Петербургом заметили семейство лосей. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком" 8 июля.

Семейка лосей замечена на неспешной прогулке в Павловском парке. Tg-канал "Петербург с огоньком"

Ранее биолог Павел Глазков сообщил, что в конце июня молодые лоси начали тренироваться для будущих поединков. Осенью они впервые примут участие в турнирах за право на спаривание.

Период гона в Ленобласти стартует в конце августа. Водителям стоит быть внимательными и осторожными на дорогах в ночное и рассветное время.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком