В Павловском парке 21 и 22 февраля отметят Масленицу

В Павловском парке 21 и 22 февраля пройдут масленичные гуляния. О мероприятии рассказали в Государственном музее-заповеднике "Павловск".

В субботу ожидается детская "Потешная Масленица" с играми и забавами, викторинами, эстафетами и музыкальными представлениями. По традиции главным событием станет Парад Маслениц. В воскресенье, в День "Широкой Масленицы", организуют семейный праздник. Команды смогут поучаствовать в молодецких играх и состязаниях. Состоятся театрализованные представления, хороводы и переплясы, выступит народный шумовой оркестр. А прощание с Масленицей – в 16:00.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск"