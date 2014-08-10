  1. Главная
В Павловском парке 21 и 22 февраля отметят Масленицу
Сегодня, 15:58
В Павловском парке 21 и 22 февраля отметят Масленицу

В субботу ожидается детская "Потешная Масленица" с играми и забавами, викторинами, эстафетами и музыкальными представлениями.

В Павловском парке 21 и 22 февраля пройдут масленичные гуляния. О мероприятии рассказали в Государственном музее-заповеднике "Павловск". 

В субботу ожидается детская "Потешная Масленица" с играми и забавами, викторинами, эстафетами и музыкальными представлениями. По традиции главным событием станет Парад Маслениц. В воскресенье, в День "Широкой Масленицы", организуют семейный праздник. Команды смогут поучаствовать в молодецких играх и состязаниях. Состоятся театрализованные представления, хороводы и переплясы, выступит народный шумовой оркестр. А прощание с Масленицей – в 16:00. 

Куда еще можно сходить на Масленицу, мы рассказывали ранее. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск" 

