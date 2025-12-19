Фестивали, масленичные гуляния и мастер-классы: как проводить зиму в Петербурге

Piter.TV подготовил список мероприятий, чтобы вы отпраздновали Масленицу и окунулись в историю.

В 2026 году Масленица состоится с 16 по 22 февраля. Этот праздник отмечается за неделю до Великого поста. На Руси наши предки наполняли период шумными гуляниями, катанием на санях, кулачными боями, пением и плясками. А кульминацией было сжигание чучела Масленицы – символа зимы и всего старого. Главным угощением по сей день являются блины. Piter.TV подготовил список мероприятий в Петербурге, чтобы вы отпраздновали Масленицу и окунулись в историю.

Фестивали

В Культурно-досуговом центре "Московский" 20 февраля пройдет фестиваль народного творчества "Развеселый блин". На сцене выступят творческие коллективы и сольные исполнители. До начала концерта гости смогут ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного искусства и поучаствовать в мастер-классах. Гала-концерт ожидается в 19:00. Вход свободный.

Фото: пресс-служба КДЦ "Московский"

На территории Петропавловской крепости 21 и 22 февраля состоится фестиваль "Сударыня Масленица". Тема – "На разогреве у весны". Петербуржцам покажут театрализованные представления и приготовят огромный пирог из розовых блинов весом в 700 килограммов, собранный по мотивам рецепта Арины Родионовны, няни Александра Пушкина. "Тайный сударь" подарит посетителям подарки за самые яркие наряды. Также организаторы установят фотозоны, появится детский сказочный город. Вход бесплатный.

Фото: пресс-служба Музея истории Петербурга

Масленичные гуляния

В Невском районе в парке имени И. В. Бабушкина проведут двухдневную Масленицу – 21 и 22 февраля. Пространство превратится в настоящую праздничную сказку: в каждый из дней проведут торжественное сожжение чучела, еще ожидаются завораживающее шоу цветного дыма, фаершоу, народные игры и состязания, бесплатные фотосессии с хаски, Чебурашкой и капибарой, чаепитие, праздничный концерт и ярмарка. Начало – в 13:00.

Фото: пресс-служба парка имени Бабушкина

В Павловском парке 21 и 22 февраля в 12:00-18:00 пройдут масленичные гуляния на площади Гуляний. Первый день назвали "Потешной Масленицей": гости смогут поучаствовать в играх, эстафетах и викторинах, покажут музыкальное представление. В воскресенье приглашают на программу "Широкая Масленица" с веселыми переплясами, молодецкими состязаниями, мастер-классами и театрализованными представлениями. Вход осуществляется по билетам в парк.

А в бесплатной зоне Музея русской сказки "За лесами, за горами" 22 февраля с 14:00 до 16:00 проведут тематические мастер-классы и игры. Кроме того, будет возможность поиграть в старинные настольные игры. При покупке билета в подарок дадут блинчик.

Фото: пресс-служба музея "За лесами, за горами"

В Культурном центре "Каскад" в Петергофе 22 февраля ожидается мероприятие "Государыня весна, сударушка Масленица", в рамках которого получится поучаствовать в традиционных играх и хороводах. Помимо этого, с песнями и танцами выступят творческие коллективы города. Вы ознакомитесь с обычаями и обрядами Масленичной недели. Вход свободный.

Сад имени 9 января на проспекте Стачек порадует петербуржцев 22 февраля с 14:00 до 16:00 уличным гулянием "Широкая Масленица" с традиционными русскими забавами, масленичными обрядами, песнями, танцами и хороводами. На мероприятие можно попасть бесплатно.

Экскурсия, спектакль и концерт

В Российском этнографическом музее 8 и 21 февраля в 15:00, 22 февраля в 16:00 состоится историческая экскурсия "Традиционные обряды и праздники русского народа". Кураторы расскажут о сложной системе ритуалов, которыми предки сопровождали смену сезонов. А 21 февраля в 11:00, 13:00 и 14:00 пройдет экскурсия "Как на Масленой неделе…", объясняющая, по какому критерию определялись обряды недели перед Масленицей. Также проведут мастер-классы "Сказочная птица из глины", "Кукла из лыка" и "Валенок". Стоимость билетов на мероприятия можно посмотреть на сайте музея.

Фото: Российский этнографический музей

Театрализованную программу "Широкая Масленица на Болотной" для ребят 7-11 лет представят в Детском музейном центре исторического воспитания на Болотной улице, 13. Маленькие гости тоже отправятся в путешествие по дням Масленичной недели и ознакомятся с традициями праздника через игры и загадки. В конце дети станут участниками символического обряда по прощанию с зимой и встрече с весной. Все это доступно ежедневно с 11 по 22 февраля, кроме понедельника.

Завершает нашу подборку концерт "Русские народные инструменты рассказывают сказки", запланированный на 22 февраля в 15:00 в Малом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Он также рассчитан на детей. Ведущая – Ирина Смукул, исполнитель – Камерный оркестр народных инструментов Петербургского государственного университета культуры и искусств "Скоморохи" под управлением художественного руководителя Виктора Акуловича. Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича "Сказка о глупом мышонке" и "Сказка о попе и о работнике его Балде", сюита "Синюшкин колодец" Светланы Нестеровой.

Главное фото: unsplash