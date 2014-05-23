Шильники готовятся к брачным турнирам в лесах Ленобласти

Форма и количество отростков отражают физическое состояние животного, а также частично его возраст.

Молодые лоси начали тренироваться для будущих поединков. По словам биолога Павла Глазкова, осенью они впервые примут участие в турнирах за право на спаривание.

Ради безопасности братья на данный момент держатся вместе. Если внимательно посмотреть, можно увидеть, что у юных животных только начали отрастать рога. Впервые у них появится по одному отростку справа и слева, похожему на шило. Таких лосей называют "шильниками". Форма и количество отростков отражают физическое состояние животного, а также частично его возраст.

Сбалансированное питание влияет на развитие рогов: встречаются не только молодые, но и взрослые лоси с одним отростком. Их рацион не позволяет отрастить огромные рога, соответствующие возрасту.

В период гона в Ленинградской области начинается в конце августа. Водителям стоит быть предельно внимательными и осторожными на дорогах в ночное и рассветное время.

Ранее мы сообщили о том, что глухари принимают ванны из пыли под Петербургом.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков