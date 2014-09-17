Глухари принимают ванны из пыли под Петербургом

Эксперт подчеркнул, что самка глухаря, или глухарка, в данный момент находится на яйцах в гнезде, но иногда покидает его, чтобы поесть и принять своеобразный "душ".

Биолог и создатель Telegram-канал "Каждой твари по паре" Павел Глазков объяснил, почему некоторые птицы, такие как глухари, регулярно принимают "пылевые" ванны. Например, он зафиксировал такое поведение глухарей в лесу Всеволожского района Ленинградской области.

Эксперт подчеркнул, что самка глухаря, или глухарка, в данный момент находится на яйцах в гнезде, но иногда покидает его, чтобы поесть и принять своеобразный "душ".

Учёный добавил, что пыль тонким слоем покрывает паразитов и блокирует их дыхание, что приводит к их гибели. Кроме того, с перьев исчезает жир, что обеспечивает их чистоту и гибкость, необходимые для эффективного полёта.

Пылевые ванны принимают и бывшие женихи-глухари. Пока самки заботятся о потомстве, самцы готовятся к линьке – смене брачного наряда. Пыль и песок помогают им избавиться от старых перьев.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)