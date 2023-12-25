В Южно-Приморском парке появились на свет четыре ушастых совенка

Совята покинули гнездо, однако еще не умеют хорошо летать и самостоятельно добывать пищу.

В Южно-Приморском парке в Петербурге появились на свет четыре ушастых совенка. Птенцы уже подросли, рассказал биолог Павел Глазков 16 июня.

Совята покинули гнездо, однако еще не умеют хорошо летать и самостоятельно добывать пищу. В гнезде птенцам тесно, а на свободе у них появляется возможность махать крыльями, тренировать лапы, качать мышцы тела, готовясь к взрослой жизни. За малышами присматривают их родители.

Совят, возраст которых несколько месяцев, внешне уже сложно отличить от родителей. А еще совсем недавно они были полностью покрыты пухом... Павел Глазков, биолог

Специалист отметил, что при встрече с маленьким совенком нельзя брать его в руки. Родители где-то рядом, и будут защищать своего птенца. Они могут нанести человеку серьезную травму.

В Южно-Приморском парке уже свыше 10 лет ушастые совы не только круглогодично живут, но и успешно выводят птенцов.

Ранее на Piter.TV: неясыть, осоед и ушастая сова вернулись в дикую природу после реабилитации в петербургской ветклинике.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков