В Южно-Приморском парке прохожий закидал снегом загоревшуюся женщину

Она получила ожог 54% тела.

В парке Красносельского района Петербурга мужчина спас загоревшуюся женщину. Она получила сильнейшие ожоги, стало известно Piter.tv.

Утром 24 декабря прохожий в Южно-Приморском парке увидел женщину, на которой горела одежда. Мужчина закидал её снегом, после чего вызвал полицию и скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.

У 48-летней петербурженки диагностировали ожог пламенем 54% тела. Она находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Полицейские изъяли с места происшествия бутылку из-под горючей жидкости. Проводится проверка.

На прошлой неделе на Шафировском проспекте в Петербурге полыхали гаражи.

Фото: Piter.tv