На Шафировском проспекте в Петербурге полыхают гаражи

Сведения о пострадавших не поступали.

Вечером 22 декабря в Красногвардейском районе Петербурга у дома 10А по Шафировскому проспекту загорелись гаражи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 17:40. Общая площадь возгорания составляет 200 "квадратов". Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлечены пять единиц техники и 24 человека личного состава МЧС.

Прокуратура Красногвардейского района взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара, отметили в tg-канале надзорного ведомства.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург