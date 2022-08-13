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На Шафировском проспекте в Петербурге полыхают гаражи
Сегодня, 19:06
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На Шафировском проспекте в Петербурге полыхают гаражи

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Сведения о пострадавших не поступали.

Вечером 22 декабря в Красногвардейском районе Петербурга у дома 10А по Шафировскому проспекту загорелись гаражи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 17:40. Общая площадь возгорания составляет 200 "квадратов". Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации огня привлечены пять единиц техники и 24 человека личного состава МЧС. 

Прокуратура Красногвардейского района взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара, отметили в tg-канале надзорного ведомства.

Ранее на Piter.TV: в Ломоносове пожарные тушили здание два часа.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: горят гаражи, шафировский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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