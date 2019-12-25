В Ломоносове пожарные тушили здание два часа

Сегодня утром, 22 декабря, серьезный пожар произошел в Ломоносове. На Ботанической улице в доме № 12А вспыхнуло помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:26. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три единицы техники.
Пламя охватило порядка 400 квадратных метров. Пожарным удалось потушить огонь за два часа. В 8:16 пламя ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступали.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербурге
Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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