Полицейские задержали мужчину, ограбившего в парадной пенсионерку

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицией задержан подозреваемый в нападении на пенсионерку в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 декабря обратилась 73-летняя жительница дома по проспекту Маршала Жукова. Она сообщила, что в парадной неизвестный вырвал из её рук сумку, в которой находились мобильный телефон, паспорт и кошелек с 6 тысячами рублей.

Через несколько минут после обращения в сквере у дома 110 по Ленинскому проспекту нарядом патрульно-постовой службы полиции по горячим следам по подозрению в причастности к преступлению задержан ранее судимый 46-летний мужчина.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее пожилой петербуржец продал квартиру и отдал незнакомцу 8 млн рублей.

Фото: Piter.tv