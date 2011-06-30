Пожилой петербуржец продал квартиру и отдал незнакомцу 8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Василеостровском районе Петербурга 85-летний пенсионер лишился квартиры и 8 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В период с 20 ноября по 21 декабря пожилому мужчине на мобильный телефон через мессенджер звонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального Банка России и сотрудником ФСБ. Звонивший убедил пенсионера собрать документы и продать квартиру. Полученные за продажу денежные средства в размере 8 000 000 рублей пенсионер у своего дома передал неизвестному мужчине, представившемуся курьером ЦБ РФ. Также пострадавший в банкомате 21 декабря перечислил еще 90 000 рублей на неизвестный банковский счет. Материальный ущерб составил 8 090 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее ещё одна пожилая петербурженка продала квартиру и перевела неизвестным 8 млн рублей.

Фото: Piter.tv