Пожилая петербурженка продала квартиру и перевела неизвестным 8 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Красногвардейском районе Петербурга пенсионерка доверилась мошенникам, продала квартиру и перевела на неизвестные счета более 8 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 73-летней пенсионерки, в период с 19 октября по 18 декабря ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Центрального Банка РФ и сотрудниками правоохранительных органов. Они под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, а также по факту проведения мнимой сделки по квартире заявителя, убедили её подписать договор купли-продажи своей недвижимости (причину продажи сотрудникам агентства недвижимости она не сообщала). В вышеуказанный период петербурженка через банковское приложение перевела 8 288 000 рублей на указанные счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Также в Петербурге 92-летний пенсионер отдал мошенникам 5 млн рублей.

Фото: Piter.tv