В Петербурге 92-летний пенсионер отдал мошенникам 5 млн рублей

Он передавал деньги в период с 1 июня по 1 ноября.

В Калининском районе Петербурга пожилой мужчина доверился мошенникам и передал им 5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 92-летнего пенсионера, ему 1 июня позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Звонивший сообщил, что неизвестные по доверенности пытаются снять принадлежащие мужчине денежные средства, и под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедил пенсионера передать ему денежные средства.

В период с 1 июня по 1 ноября пенсионер передавал незнакомцу на лестничной клетке денежные средства. Материальный ущерб составил 5 млн рублей.

Приметы неизвестных и количество раз передачи денежных средств мужчина не помнит в силу своего возраста. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее петербургские полицейские пресекли пособничество телефонным мошенникам из Украины.

Фото: Piter.tv