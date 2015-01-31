Петербургские полицейские пресекли пособничество телефонным мошенникам из Украины

Предварительно установлено, что задержанные входили в группировку, участники которой совершали хищения денежных средств с банковских счетов россиян.

В Петербурге по подозрению в содействии телефонным мошенникам из Украины задержали четверых фигурантов, двое из которых – местные жители. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что задержанные входили в группировку, участники которой совершали хищения денежных средств с банковских счетов россиян. Находившиеся на территории Украины сообщники звонили россиянам от имени сотрудников службы безопасности и технической поддержки ЦБ РФ. В телефонном разговоре они сообщали, что к личному кабинету интернет-банка гражданина якобы подключены посторонние устройства, или о выявлении мошеннических операций с его счетами. Под предлогом проверки потерпевшему присылалась ссылка. Она вела на сайт с вредоносными программами, установка которых обеспечивала аферистам дистанционное управление всеми установленными на смартфон приложениями.

Злоумышленники знали о том, что в России крупные переводы между физическими лицами блокируются системой безопасности банков. Поэтому после получения удаленного контроля над онлайн-банком они в различных интернет-магазинах покупали дорогостоящую электронику. Затем находившиеся в России соучастники криминальной схемы получали заказанную технику и сбывали ее через сервисы бесплатных объявлений. Часть денежных средств конвертировалась в криптовалютные активы и направлялась украинским работодателям.

Полицейскими получены данные о причастности задержанных не менее чем к 30 эпизодам противоправной деятельности. По адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъято 16 миллионов рублей, несколько десятков мобильных телефонов в заводской упаковке, более сотни банковских и сим-карт, мобильные телефоны, ноутбуки, а также другие предметы и документы.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 (Кража) и 159 УК РФ (Мошенничество). Трое из фигурантов заключены под стражу, в отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее полицейскими был задержан мошенник, обманувший пенсионеров в Центральном районе Петербурга. Полицейскими было установлено, что в период с 18 декабря 2020 года по 19 мая 2023 года неустановленное лицо, действуя от имени фирмы, под предлогом инвестирования получило от трех петербуржцев (75, 82 и 83 года) денежные средства, в общей сумме около 2 470 000 рублей.

Видео: МВД