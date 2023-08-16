Южно-Приморский парк до благоустройства обследуют экологи

В нем обитают порядка 20 видов редких животных и птиц.

В Петербурге экологи обследуют Южно-Приморский парк до его благоустройства. За это на заседании 25 сентября единогласно проголосовали депутаты городского парламента, пишет "Петербургский дневник".

Мы получим результат, на основании которого будем определять судьбу Южно-Приморского парка. Если по результатам комплексного экологического обследования окажется, что парк является особо охраняемой природной территорией, то тот объем работ по благоустройству, который сегодня запланирован, не сможет быть выполнен. Андрей Алескеров, депутат парламента Петербурга

В Южно-Приморском парке обитают порядка 20 видов редких животных и птиц, внесенных в Красную книгу Северной столицы.

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин поручил провести проверку незаконного благоустройства Муринского парка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)