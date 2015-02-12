Бастрыкин поручил провести проверку незаконного благоустройства Муринского парка

Без проведения общественных слушаний в зеленой зоне парка создали урбанистическое пространство, заменив газоны специальным покрытием и установив металлические конструкции вместо деревьев.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проверку по поводу ненадлежащего благоустройства Муринского парка в Петербурге после жалобы местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявитель выразил обеспокоенность тем, что без проведения общественных слушаний в зеленой зоне парка создали урбанистическое пространство, заменив газоны специальным покрытием и установив металлические конструкции вместо деревьев. Также были повреждены корни растений.

Гражданин предположил, что средства, выделенные на благоустройство, были использованы не по назначению. Несмотря на многочисленные обращения в соответствующие органы, виновные до сих пор не привлечены к ответственности. В настоящее время Главное следственное управление СК РФ по Петербургу проводит процессуальную проверку.

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Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка (Ольга Фан)