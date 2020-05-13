Обрушением потолка в гимназии на Казанской улице заинтересовался глава СК РФ

Следователи по данному факту организовали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об обрушении потолка в гимназии в Петербурге, рассказали 19 сентября в пресс-службе ведомства.

Известно о ненадлежащем содержании Второй гимназии, находящейся на улице Казанской и основанной в 1805 году. Это привело к обрушению 17 сентября потолочных конструкций в помещении столовой. Следователи по данному факту организовали процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доме на Пахомовской улице.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу