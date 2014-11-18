На Казанской улице начали сносить незаконную пристройку

Когда демонтаж закончится, будет проведена претензионная работа по возмещению понесенных затрат.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ начали освобождать территорию на Казанской улице от незаконной пристройки площадью 83 квадратных метра. Как сообщили в ведомстве 6 апреля, участок использовали под павильон общественного питания, но после истечения срока действия договора он был расторгнут. Бывший арендатор, несмотря на уведомления, не освободил территорию в добровольном порядке.

Работа по выявлению и пресечению нарушений продолжается. Пресс-служба ККИ

Ранее мы рассказывали о том, что за 10 лет ККИ пополнил петербургский бюджет на 133 млрд рублей. По данным Смольного, общая высвобожденная площадь – свыше 10 квадратных километров. Кроме того, после освобождения территорий Северная столица получила 1,2 тыс. зеленых зон.

Видео: пресс-служба ККИ