В петербургской гимназии произошло обрушение потолка

В Петербурге в гимназии №56 обрушился подвесной потолок. Инцидент произошел 17 декабря в кабинете географии, пишет 78.ru.

По предварительным данным, пострадавших нет. В школу прибыли сотрудники СК РФ для проведения проверки. Как рассказал директор учебного заведения, ребят проверили психологи и медперсонал, никому помощь не понадобилась.

Отремонтировать класс планируется к 22 декабря. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: кусок лепнины упал на Mercedes на набережной реки Фонтанки. У иномарки разбилось заднее стекло. К счастью, пострадавших нет.

Фото: Telegram / Mash на Мойке