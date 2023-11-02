  1. Главная
В петербургской гимназии произошло обрушение потолка
Сегодня, 16:50
В Петербурге в гимназии №56 обрушился подвесной потолок. Инцидент произошел 17 декабря в кабинете географии, пишет 78.ru. 

По предварительным данным, пострадавших нет. В школу прибыли сотрудники СК РФ для проведения проверки. Как рассказал директор учебного заведения, ребят проверили психологи и медперсонал, никому помощь не понадобилась. 

Отремонтировать класс планируется к 22 декабря. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: кусок лепнины упал на Mercedes на набережной реки Фонтанки. У иномарки разбилось заднее стекло. К счастью, пострадавших нет. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

