Гимназию 166 в Центральном районе Петербурга отремонтируют после жалобы президенту

Здание гимназии номер 166 в Прудковском переулке в Петербурге ждет капитальный ремонт. Такое решение приняли после того, как мама одного из учеников обратилась к президенту России с просьбой привести школу в порядок.

С сентября 2025 года гимназия закрыта из-за того, что конструкции здания износились, а коммуникации устарели. Сейчас дети учатся в других школах Центрального района, которые находятся далеко, поэтому ученикам приходится тратить на дорогу гораздо больше времени. Губернатор Александр Беглов подтвердил планы по обновлению школы на встрече с полпредом президента Игорем Руденей. Как сообщила пресс-служба Смольного, зданию уже больше ста лет — его построили в 1901 году, и оно считается памятником истории и культуры. В этих стенах раньше располагалось и училище имени Александра II, и военный дом. В 2026 году учебное заведение отметит свой 125-летний юбилей.

